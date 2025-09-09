El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, brindó precisiones sobre tres proyectos centrales que se están llevando adelante en San Juan: el Museo de Ciencias Naturales, la renovación en el paraje Difunta Correa y el Túnel de Zonda. Según explicó, cada una de estas obras se encuentra en distintas etapas de avance y con plazos de finalización diferentes.

En el caso del Museo de Ciencias Naturales, el funcionario ante el móvil de Canal 13 indicó que la parte de infraestructura ya está concluida y que actualmente se trabaja en las terminaciones y limpiezas finales. Lo que resta ahora es el armado escénico, a cargo del Ministerio de Turismo, un proceso que implica una inversión casi similar a la de la construcción misma.

“Esperamos que esté terminado para el año que viene, este fin de año ya es imposible por los tiempos”, sostuvo Perea sobre el mencionado museo. Respecto al paraje Difunta Correa, el ministro destacó que se trata de un proyecto mucho más grande de lo que suele pensarse, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos.

Este proyecto incluye una nueva comisaría, la remodelación de la escuela local, un sector gastronómico, áreas comerciales, un centro de salud y otras intervenciones de envergadura. La obra fue dividida en distintos sectores y adjudicada a varias empresas para favorecer la generación de empleo. “Se viene avanzando bastante bien y esperamos que esté lista antes de fin de año”, afirmó.

Finalmente, Perea se refirió al Túnel de Zonda, cuya continuidad fue confirmada por Nación tras meses de incertidumbre. Originalmente financiada por el BID, la obra había quedado frenada cuando desaparecieron los fondos fiduciarios, pero ahora la maneja directamente el Ministerio de Economía nacional.

“Nos mandaron un correo oficial donde manifestaron interés en continuar con la obra”, explicó. Actualmente, la obra en el acceso tiene un avance que ronda entre un 80% y 90%, mientras que el túnel en sí apenas llega al 9%. “A partir de esta confirmación vamos a empezar a presionar para que se retome lo antes posible”, adelantó.