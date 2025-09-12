Así estará el tiempo en la previa de un sábado marcado por el viento

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 12 de septiembre se espera una jornada agradable. Sin embargo, anunciaron viento para el sábado.

De este modo, indicaron que este viernes el cielo estará despejado y la máxima será de 26 grados. El viento será leve y no hay alertas meteorológicas vigentes.

Para el sábado, el panorama cambiará, ya que el viento del sector sur se hará presente con fuerte intensidad. Incluso señalaron que las rachas llegarían a los 64 km por hora.