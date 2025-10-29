En tiempos donde la mayoría de los niños elige personajes de dibujos animados o superhéroes para sus cumpleaños, Daenerys Pérez, una pequeña de Albardón, decidió rendir homenaje a quienes considera sus verdaderos héroes: los Bomberos Voluntarios. Este fin de semana, la nena cumplió 5 años y festejó con una fiesta temática inspirada en el cuartel, los uniformes y el trabajo solidario de los bomberos del departamento.

El festejo no pasó desapercibido. La decoración incluyó luces rojas, cascos hechos a mano con goma eva, carteles que imitaban la tipografía de un cuartel y una torta alusiva al tema. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando los bomberos voluntarios se hicieron presentes para celebrar junto a ella.

“Nos sorprendió mucho que una nena tan chiquita eligiera esta temática. Hablando con su mamá, nos contó que el año pasado su cumple fue con temática de la policía”, relató Rodrigo Tejada, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón. “Hicimos contacto cuando dimos una charla de prevención sísmica en su jardín. Luego, su mamá vino al cuartel para sacarle unas fotos y ahí nació la idea de hacerle la sorpresa”, agregó.

Durante la visita, los bomberos acompañaron a Daenerys a soplar las velitas, le regalaron un momento inolvidable y hasta la dejaron vestirse como una verdadera bombera, con casco y chaqueta incluidos. “Cuando vino al cuartel estaba un poco asustada, pero se le pasó enseguida. Estaba encantada, muy feliz”, contó Tejada.

Su mamá, Fabiana Pérez, aseguró que esta pasión por los uniformados viene desde hace tiempo. “Desde los tres años dice que quiere ser policía o bombera. No me sorprendió, siempre fue muy decidida y le gusta mucho todo lo relacionado con ellos”, expresó emocionada. “Agradezco a los chicos del cuartel que le dieron la sorpresa y se sacaron fotos con ella. Fue un gesto hermoso”, añadió.

Por su parte, el cuartel compartió en sus redes el tierno momento con un mensaje especial:

“Este sábado realizamos un servicio diferente. Los bomberos fuimos parte de una hermosa sorpresa para Daenerys, quien celebró su cumpleaños número 5 con una increíble temática de bomberos. Fue una tarde llena de alegría, sonrisas y mucha emoción. ¡Gracias a su familia por invitarnos a compartir este día tan especial!”, escribieron los voluntarios.

La historia de Daenerys rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde decenas de vecinos y seguidores de la página de los Bomberos Voluntarios de Albardón destacaron su ternura y admiración por estos héroes de carne y hueso.

Desde el cuartel, ubicado en calle Arenales 2425, cerca del Chaco Chico, ya adelantaron que esperan volver a recibir pronto a su pequeña fan.