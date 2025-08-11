El barrio Valle de Sol es uno de los más esperados. Si bien se trata de un complejo conformado por lotes, muchos adjudicatarios ya quieren comenzar sus obras. Según dio a conocer la directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, en diálogo con el móvil de Canal 13, este lunes se concretó un importante avance.

“Realizamos este sorteo de ubicación de lotes para que cada familia sepa cuál le va a tocar en el momento de la entrega, que será en un par de meses más”, indicó Peralta. A la vez, precisó que serán 650 familias las beneficiadas, ya que varios postulantes quedaron fuera por no cumplir con los requisitos o porque decidieron desistir.

En cuanto a las vacantes de este sector, señaló que se trata de 200 lotes, y que aún no hay definida una modalidad para adjudicar los que queden disponibles. “Por el momento estamos focalizados en terminar el barrio y dar los lotes a las familias”, explicó.

Una de las preocupaciones gira en torno al sistema de préstamo del IPV, que muchos esperaban utilizar para edificar. Sin embargo, Peralta recordó que en diciembre de 2023 “suspendimos las operatorias individuales por falta de fondos”. En este sentido, argumentó que una de las razones fue que “teníamos deuda de certificados de obra de más de un año”. Agregó que, en ese momento, “había 600 obras en ejecución, lo que hacía muy difícil abrir nuevas operatorias”.

“Cuando asumimos, había 600 obras en marcha y ahora estamos focalizando los recursos en las obras que están distribuidas en la provincia”, remarcó.

Finalmente, la funcionaria explicó que el próximo paso será concluir los detalles del barrio y entregar los lotes. Luego, las familias deberán definir cómo financiar la construcción: con recursos propios, a través de préstamos bancarios o esperando el regreso de las operatorias individuales del IPV, aunque advirtió que esto último es difícil debido a la falta de fondos nacionales.