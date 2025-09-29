Así fue el taller en San Juan sobre contratos entre empleadores y ART

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Trabajo, realizó la jornada Taller “Contrato entre Empleador y Aseguradora de Riesgo del Trabajo”, destinada a profundizar en la normativa laboral y en la correcta aplicación de los ítems de las ART en los contratos laborales.

La capacitación, a cargo de Lía Busatto, de la Dirección de Políticas Laborales, estuvo dirigida a empleadores, responsables de recursos humanos, técnicos en higiene y seguridad y otros profesionales vinculados al cumplimiento de los contratos con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Durante la actividad se abordaron casos reales de siniestros laborales, el funcionamiento de las aseguradoras y los detalles analíticos de los contratos. Entre los temas tratados se incluyeron las implicancias legales de los contratos con las ART, la utilización de los registros laborales como herramienta preventiva, la identificación de agentes de riesgo y el análisis de sectores de empleo con mayor exposición a accidentes. Además, se habilitaron espacios de consulta y debate sobre cada uno de los bloques temáticos.