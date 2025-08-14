Entre paisajes imponentes y condiciones extremas, el sanjuanino Sergio Óscar Oro cumplió uno de los mayores desafíos de su vida: escalar el monte Kun, una cumbre de más de 7.000 metros de altura en el corazón del Himalaya.

Oro, sargento primero del Ejército Argentino y oriundo de Cienaguita, departamento Sarmiento, fue seleccionado entre más de 40 postulantes para integrar la expedición binacional “Himalaya 2025”, gracias a sus destacadas habilidades logísticas y de escalada.

La delegación partió el 13 de julio y regresó al país el 13 de agosto, tras un mes de intensas jornadas que pusieron a prueba la resistencia física y mental de los participantes. La misión no solo tuvo un fin deportivo, sino que también buscó fortalecer el desarrollo personal de los integrantes del ejército en entornos extremos, demostrando el carácter federal de la fuerza.

Actualmente, radicado en Mendoza por razones de servicio, Oro ya había participado en otras expediciones de altura, pero esta experiencia se convirtió en su máximo logro profesional y personal.

A su regreso, recibirá homenajes por haber llevado la bandera sanjuanina hasta uno de los puntos más altos y desafiantes del planeta, dejando en alto el nombre de su provincia en el techo del mundo.