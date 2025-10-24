Así fue la muestra didáctica del CENS Héroes de Malvinas en Media Agua

En la noche del jueves, los alumnos del CENS Héroes de Malvinas de Media Agua realizaron una muestra didáctica, que reunió a estudiantes, docentes y familias en un espacio de reconocimiento al esfuerzo educativo y al compromiso social.

Manuel Núñez, director del CENS, destacó el trabajo de los estudiantes y del equipo docente: “Ha sido un largo trabajo. Los chicos han hecho el mayor esfuerzo de parte de ellos, con mucho sacrificio, esfuerzo y esmero. Pero lo más destacable es el trabajo que hacen siempre, conjuntamente con los profesores, administrativos y el personal de servicio que tenemos en el centro”.

Núñez también se refirió al funcionamiento de la escuela y la matrícula actual: “Este año hemos tenido un poco más de alumnos inquietos que el año pasado, pero muchos necesitan trabajar por cuestiones económicas, por lo que alternan el cursado con sus trabajos. Aun así, contamos con una matrícula importante que nos permitirá finalizar el año con buenos resultados”.

Sobre el comportamiento de los estudiantes, el director señaló: “La mayoría son adultos, así que prácticamente no hemos tenido problemas de disciplina ni complicaciones graves”.

Por su parte, Marta Gallardo, supervisora presente en la jornada, resaltó la importancia del evento: “Celebramos este tipo de actividades porque es el momento donde se plasma todo el trabajo realizado durante el año, se concretan los diferentes proyectos y se refleja el compromiso y la responsabilidad de los docentes y estudiantes". Tras ello señaló "La educación de adultos nos demuestra que podemos aprender en cualquier momento de la vida, más allá de las circunstancias”.

Gallardo también destacó “Los trabajos están estupendos, con muchas aristas: desde títeres hasta proyectos vinculados a la industria y la gastronomía. Todavía no he recorrido todo, pero realmente es una muestra muy importante e interesante”.