En la madrugada de este viernes, a las 2:30, operarios trabajaron en la instalación de paneles solares en la Avenida Circunvalación. El operativo se realizó en el anillo externo, desde calle 9 de Julio hasta Libertador, en Santa Lucía. Durante la tarea, el tránsito estuvo cortado en ese tramo y los conductores debieron circular por calles laterales, mientras que en otros sectores hubo paso reducido con precaución.

El operativo se dio en horario nocturno para evitar complicar el tránsito durante el día. En el anillo se encontraron varios patrulleros para encargarse de la seguridad de los automovilistas en la instalación.

Los trabajos formaron parte del plan del Gobierno provincial para que la iluminación de la Circunvalación sea autosuficiente a nivel energético. En esta etapa, se colocaron algunas de las estructuras metálicas y paneles que formarán parte de un total de 36 dispositivos solares, destinados a alimentar la red eléctrica de la provincia y reducir el consumo convencional.

La obra se desarrolla en varias fases. Primero se instalan bases de hormigón, luego se colocan monopostes robustos, sobre los que se monta una parrilla metálica. Finalmente, se fijan los paneles solares. Hasta el momento, alrededor de 18 estructuras ya fueron montadas, de las cuales 6 cuentan con monoposte y parrilla, y solo 5 tienen los paneles instalados.

Durante la madrugada, se trasladaron 12 estructuras más, que en los próximos días serán colocadas. La meta es que, una vez finalizada la instalación, la iluminación de toda la Circunvalación funcione con energía generada por estos paneles, logrando un sistema completamente autosuficiente.