La provincia de San Juan vivió este viernes una jornada marcada por la llegada de un fortísimo viento, que en cuestión de minutos cambió el paisaje de distintos departamentos. Las ráfagas levantaron densas nubes de polvo que redujeron la visibilidad en calles y rutas, complicando la circulación y generando preocupación entre los vecinos.

El fenómeno fue registrado en numerosas fotos y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando el avance del temporal con escenas tan impresionantes como preocupantes.

Desde Protección Civil confirmaron que se mantiene vigente un Alerta Amarillo para el este provincial, con ráfagas que oscilarán entre 40 y 60 km/h, aunque en zonas serranas podrían superar los 80 km/h. Además, se anticipó que con el cambio al viento Sur las condiciones de intensidad se mantendrán.

El organismo provincial pidió a la población asegurar techos y objetos sueltos, evitar circular en la vía pública, salvo que sea necesario, y extremar cuidados ante el riesgo de incendios en zonas rurales y de pastizales secos.