El próximo 21 de agosto se celebrará el tradicional Día del Niño en Argentina. En ese sentido una fundación sanjuanina que lleva décadas ayudando a los más pequeños, está armando una jornada para ellos. Con el objetivo de que los chicos y chicas pasen un día memorable, pidieron la colaboración de todos los sanjuaninos.

Susana Mercado, referente Fundación Solydar, habló con Canal 13 acerca de esta iniciativa pensada para los niños de la Escuela Albergue de Valle Fértil. Allí hay una comunidad compuesta por más de 300 menores que ya tienen una enorme expectativa para que llegue su día.

“Es una jornada que la armamos para los niños que están allí en esa escuela, que está en pleno centro de Valle Fértil, tiene que ser algo inolvidable para esos niños. Tenemos sorpresas, juegos y juguetes que es con lo que más sueñan. También habrá chocolate que es algo imprescindible”, expresó.

Susana, quien creó la fundación junto a su marido hacen más de 50 años, destacó que si puede seguir llevando adelante este tipo de actividad es gracias a la solidaridad de los sanjuaninos. En ese sentido, detalló qué es lo que están necesitando principalmente para alegrar a los niños.

“No solamente pedimos juguetes, sino también para el chocolate. Necesitamos leche en polvo, azúcar, cacao, galletas, siempre pedimos tutucas porque es un buen alimento. Pueden ser bizcochuelos también, lo que la gente pueda aportar para que sea un gran y rico chocolate para estos niños”, manifestó.

Para las personas que deseen colaborar, pueden llevar de forma presencial las donaciones a la fundación. La misma se encuentra situada en Marino Moreno 270 Sur en Rivadavia, en una casa de color amarillo. Allí estarán atendiendo a los donantes de 08:00 a 20:00. Sin embargo, también se puede colaborar de forma digital enviando transferencias por el monto que sea al siguiente alias: fundaciónSOLYDAR.org