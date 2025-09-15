El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante la expedición de Declaraciones Juradas de Residencia, Convivencia y Supervivencia.

Estos trámites se realizan de manera presencial en el Centro Cívico, 3º piso, núcleo 7, ala sur.

¿Para qué sirven estos certificados?

Certificado de Residencia: acredita el domicilio en el que una persona habita.

Certificado de Convivencia: declara la convivencia con integrantes del grupo familiar en el domicilio informado.

Certificado de Supervivencia: certifica que la persona se encuentra con vida y, en caso de corresponder, acredita al apoderado.

Requisitos

El trámite es gratuito.

Se realiza de forma presencial.

Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad.

De este modo indicaron que lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas. A su vez añadieron que para consultas, comunicarse al teléfono 4307230.