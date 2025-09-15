El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante la expedición de Declaraciones Juradas de Residencia, Convivencia y Supervivencia.

Estos trámites se realizan de manera presencial en el Centro Cívico, 3º piso, núcleo 7, ala sur.

¿Para qué sirven estos certificados?
  • Certificado de Residencia: acredita el domicilio en el que una persona habita.
  • Certificado de Convivencia: declara la convivencia con integrantes del grupo familiar en el domicilio informado.
  • Certificado de Supervivencia: certifica que la persona se encuentra con vida y, en caso de corresponder, acredita al apoderado.
Requisitos
  • El trámite es gratuito.
  • Se realiza de forma presencial.
  • Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad.

De este modo indicaron que lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas. A su vez añadieron que para consultas, comunicarse al teléfono 4307230.