Este viernes se desarrollaron en San Juan las Segundas Jornadas Provinciales de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente, con la participación de profesionales de todo el país y disertantes de distintas provincias. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó la importancia del encuentro y los avances de la provincia en materia de atención sanitaria.

“Es un placer participar en estas segundas jornadas, hoy con participación a nivel nacional y de otras provincias con disertantes que son un lujo tenerlos”, expresó Dobladez en diálogo con Canal 13.

El ministro resaltó los logros alcanzados durante los últimos 20 meses: “Hemos capacitado a 2.000 agentes de salud y seguimos trabajando. Tenemos la certificación de cuatro hospitales reconocidos por la Nación en calidad y seguridad del paciente, y esperamos la certificación de dos hospitales más. Además, se otorgaron 30 becas para que profesionales se formen en esta temática”.

Dobladez hizo hincapié en que la calidad y la seguridad del paciente comienzan con la empatía: “Si tenemos una buena empatía desde un comienzo, la calidad y la seguridad mejoran. La empatía debe ir acompañada de lo humano, que no debemos perder nunca”.

Además, explicó que la atención de calidad no solo depende de la parte técnica, sino también de la coordinación y los protocolos estandarizados: “Hay que generar seguimientos y protocolos de actuación para que todos hablemos el mismo idioma y la atención sea pareja en toda la provincia. Cuando nos llega un paciente, no solo vemos una enfermedad, vemos un paciente. Esa es la clave de la calidad y la seguridad en la atención”.

El ministro también se refirió a la primera impresión que reciben los pacientes en los centros de salud: “Muchos comentarios de la gente se centran en la recepción que los pacientes reciben por parte de seguridad o administrativos. Hemos trabajado en estos puntos, capacitando al personal en liderazgo, empatía y calidad de atención. Esta jornada está destinada a todo el personal de salud, en todos los niveles”.