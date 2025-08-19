Así será el recorrido de la UNSJ por los departamentos para llevar su oferta educativa

Desde el 21 de agosto, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) iniciará un recorrido por distintos departamentos de la provincia con la Feria Educativa Itinerante. Se trata de una propuesta que busca acercar información sobre más de 60 carreras y todos los servicios estudiantiles de la institución.

La iniciativa, tiene como objetivo es llegar a las comunidades con una mirada extensionista y facilitar el acceso a la información para estudiantes de escuelas secundarias.

En diálogo con Diario 13, la secretaria de Extensión, Laura Garcés, explicó que este año el formato de la feria se amplía. “La idea es no solo llegar al departamento, sino recorrer distintas localidades y escuelas para facilitar el acceso de los y las estudiantes”, comentó. Y agregó: “Antes, en general, se hacía en un punto central del departamento, pero ahora la feria se mueve dentro del mismo departamento”.

La funcionaria también destacó que, en el caso de Valle Fértil, se sumarán otras universidades e instituciones, lo que ampliará la oferta educativa.

La actividad cuenta con la resolución del Ministerio de Educación de la provincia, que autoriza a los docentes a realizar cambios de tarea y habilita a estudiantes a trasladarse a las distintas sedes de la feria. “En algunos casos, los chicos y chicas viajan de una escuela a otra, la más cercana, para poder participar”, detalló Garcés.

La delegación que viajará desde Capital estará integrada por el coordinador de la feria, Jorge Baletti, miembros de la Secretaría de Extensión y representantes de cada unidad académica. “En general son estudiantes, algunos graduados y graduadas, que difunden la oferta de sus facultades. Van dos representantes por unidad académica”, precisó.

Respecto a las metas de esta nueva edición, Garcés expresó: “Las expectativas, por supuesto, es que vayan muchos chicos y chicas”, con el claro objetivo de comenzar a diagramar su futuro profesional.

Las visitas serán durante la mañana y la tarde, con horarios a convenir entre las instituciones:

21 de agosto - Valle Fértil

Escuela Agrotécnica Ejército Argentino

Colegio Superior Nº1 Fuerza Aérea Argentina

28 de agosto - Calingasta

Centro Cultural Barreal

Salón Cultural de Tamberías

Centro Integrador Comunitario de Villa Calingasta

4 de septiembre - Jáchal

Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro

Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano

EPET Nº1

Salón de Turismo Municipal

10 de septiembre - Iglesia