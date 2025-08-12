Durante la mañana de este martes 12 de agosto, se realizó la entrega de 260 viviendas dentro del barrio Los Molinos. Por este motivo, el móvil de Canal 13 se trasladó hasta el lugar para mostrar por dentro cómo son estos domicilios que se convertirán en el hogar de cientos de sanjuaninos.

Estas casas ya fueron entregadas con un calefactor colocado y listo para utilizar. Sumado a esto el sector de la cocina ya viene con una mesada de mármol, bajo mesada, la bacha con su respectiva grifería, un termotanque, una cocina junto con una campana encima y muebles típicos para guardar tanto cubiertos como demás utensilios.

Dentro del baño que ya se ha instalado un inodoro, la ducha con griferías metálicas y elementos cerámicos para colocar jabón u otros productos de higiene personal.

Ya dentro de las dos habitaciones, hay colocados placares de un tamaño considerable, con un barral para colocar perchas y compartimientos repletos de repisas. También cuentan con ventanas con rejas colocadas que dan a un sector común del barrio. Por último la vivienda cuenta con un pequeño fondo.