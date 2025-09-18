Atención, clubes de barrio: podrán acceder a subsidios en luz y gas
Se trata de una nueva reglamentación que busca aliviar a estas instituciones, que realizan un bien social.
El Gobierno Nacional implementó un nuevo procedimiento para que los Clubes de Barrio y de Pueblo puedan acceder a los subsidios en las tarifas de electricidad y gas. Desde ahora, todas las solicitudes deberán tramitarse de manera digital y cumplir con un doble registro obligatorio.
Según la normativa, las instituciones deberán presentar su pedido exclusivamente a través de la plataforma nacional de Trámites a Distancia (TAD). Además, no alcanza con estar inscriptos en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo (a cargo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación), sino que también deberán validarse en el Registro de Beneficiarios – Clubes de Barrio (Res. SE 992/21), dependiente de la Secretaría de Energía.
Los clubes que ya perciben el beneficio tendrán un plazo de 90 días para reempadronarse y mantener el subsidio. La reglamentación ratifica los requisitos de la Ley Nacional N° 27.098 para ser considerado Club de Barrio y de Pueblo:
- Ser una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica vigente
- Tener al menos tres años de antigüedad
- Contar con entre 50 y 2.000 socios
- Promover actividades deportivas no profesionales
- Facilitar sus instalaciones para la educación y la cultura
En San Juan, el EPRE actuará como Unidad Operativa de Implementación, coordinando con la Secretaría de Deportes provincial el envío de los listados de instituciones aprobadas a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de Nación. Con esa información, las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. aplicarán la tarifa diferencial correspondiente a los clubes incluidos en el registro.