El Gobierno Nacional implementó un nuevo procedimiento para que los Clubes de Barrio y de Pueblo puedan acceder a los subsidios en las tarifas de electricidad y gas. Desde ahora, todas las solicitudes deberán tramitarse de manera digital y cumplir con un doble registro obligatorio.

Según la normativa, las instituciones deberán presentar su pedido exclusivamente a través de la plataforma nacional de Trámites a Distancia (TAD). Además, no alcanza con estar inscriptos en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo (a cargo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación), sino que también deberán validarse en el Registro de Beneficiarios – Clubes de Barrio (Res. SE 992/21), dependiente de la Secretaría de Energía.

Los clubes que ya perciben el beneficio tendrán un plazo de 90 días para reempadronarse y mantener el subsidio. La reglamentación ratifica los requisitos de la Ley Nacional N° 27.098 para ser considerado Club de Barrio y de Pueblo:

Ser una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica vigente

Tener al menos tres años de antigüedad

Contar con entre 50 y 2.000 socios

Promover actividades deportivas no profesionales

Facilitar sus instalaciones para la educación y la cultura

En San Juan, el EPRE actuará como Unidad Operativa de Implementación, coordinando con la Secretaría de Deportes provincial el envío de los listados de instituciones aprobadas a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de Nación. Con esa información, las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. aplicarán la tarifa diferencial correspondiente a los clubes incluidos en el registro.