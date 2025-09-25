La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarillo por fuertes vientos que afectarán a distintos departamentos de San Juan entre este jueves 25 y el viernes 26 de septiembre. La advertencia alcanza a 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se espera la presencia de viento Norte durante la tarde del jueves y un brusco cambio al viento Sur en la noche del viernes.

Según el pronóstico oficial, en la zona este de la provincia los vientos soplarán desde el norte y noroeste con intensidades de 40 a 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, sobre todo en áreas serranas. Posteriormente, el frente cambiará de dirección y, ya desde el sur, mantendrá la misma intensidad con ráfagas igualmente peligrosas.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población extremar precauciones: asegurar techos, chapas y objetos que puedan volarse; evitar actividades al aire libre en momentos de ráfagas intensas; conducir con máxima prudencia; y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Además, sugirió especial cuidado con niños y adultos mayores, quienes pueden verse más expuestos a las inclemencias climáticas.

El organismo recordó que estas condiciones meteorológicas pueden generar interrupciones en los servicios, caída de árboles y reducción de la visibilidad en rutas. Por eso pidió a la comunidad atender a las indicaciones preventivas mientras dure la alerta.