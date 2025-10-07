De cara al feriado nacional del viernes 10 de octubre, trasladado desde el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, las principales entidades del sector comercial en San Juan se pronunciaron a favor de mantener la actividad habitual.

Tanto la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) como la Cámara de Comerciantes Unidos destacaron que, aunque la fecha no es un día no laborable, el contexto previo al Día de la Madre representa una oportunidad clave para el movimiento económico.

Desde Comerciantes Unidos aconsejaron abrir los locales normalmente, aunque remarcaron que se debe respetar la decisión de cada propietario, así como el pago de jornada doble y el franco compensatorio correspondiente. Además, informaron que, según un relevamiento interno, el 80% de los negocios abriría sus puertas el viernes.

Por su parte, la CCSJ manifestó que lo recomendable es “mantener la actividad habitual durante la jornada previa y posterior al feriado, a fin de favorecer la circulación, el consumo y la dinámica económica en fechas clave para el sector”.

Ambas entidades coincidieron en que la medida busca impulsar las ventas y aprovechar el movimiento comercial que genera el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el rubro.