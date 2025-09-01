OSSE informó que este lunes 1 de septiembre se llevará a cabo el recambio de una bomba en la zona de Marquesado, lo que implicará la interrupción del servicio de agua potable durante varias horas.

El corte está programado entre las 08:00 y las 14:00, y afectará a los vecinos que residen en las inmediaciones de calle Soldado Argentino, Avenida Libertador General San Martín, Morón, barrio de Gendarmería y sectores cercanos.

Las autoridades explicaron que la medida es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mejorar la prestación del servicio a largo plazo. Al mismo tiempo, recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios, recordando que, si se administra adecuadamente, la reserva suele alcanzar para cubrir más de 24 horas.

Desde la empresa pidieron a la población tomar precauciones, prever el corte y organizar el consumo durante la jornada. El restablecimiento del servicio está previsto para las 14 horas del mismo lunes, una vez finalizados los trabajos.