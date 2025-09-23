En la transitada esquina de Avenida Rawson y Avenida Córdoba se produjo la rotura de un caño, por lo que Obras Sanitarias debió realizar una reparación. Es por ello que durante 10 días estará cortado el tramo de la rotonda, un lugar muy utilizado por los sanjuaninos. El móvil de Canal 13 San Juan llegó a las inmediaciones para mostrar cómo se encuentra la obra.

Este viernes comenzó la obra tras detectarse la rotura de un caño en una de las aristas de la rotonda ubicada en la intersección, donde se encuentra un monumento al doctor Guillermo Rawson. Si bien el trabajo de OSSE ya concluyó, se encuentra la zona inhabilitada para el paso.

Con ripio y algunos caños al descubierto, se está trabajando por parte de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan para la pavimentación. En los próximos días se compactará el suelo para la posterior colocación del pavimento.