Actualmente en el ámbito de la salud de San Juan sigue latente el conflicto por el despido de trabajadores. Mientras el Colegio Médico habla de una situación de crisis que los ha llevado a “achicar” el número de empleados, ATSA pide su reincorporación ya que en ningún momento mostraron documentación que acredite estas complicaciones financieras.

Alfredo Duarte, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, habló acerca de esta situación conflictiva. Manifestó que siempre terminan pagando las consecuencias los empleados y señaló muchos de estos trabajadores fueron despedidos luego de que se diera la conciliación obligatoria por parte de Trabajo.

“Queremos que se respete lo que ha dictado la Subsecretaría de Trabajo. Desde que se decretó, se produjeron despidos. Pedimos esos trabajadores sean reincorporados porque es violatorio de la Ley de Contrato de Trabajo que ellos mismos invocan, en su artículo 247. Hablan de crisis pero en ningún lado hicieron una presentación formal, son expresiones pero no han podido demostrar que el Colegio Médico tenga complicaciones financieras”, detalló.

Por otro lado, acusó a la mencionada institución médica de hacer una maniobra reprochable. Duarte aseguró que desde el Colegio Médico hablan de una supuesta crisis financiera, para sólo pagarle la mitad de la indemnización correspondiente a quienes fueron despedidos.

“Todos los trabajadores están en blanco, ellos pretenden abonar el 50% de la indemnización. Nosotros planteamos que ante la no presentación de la situación de crisis documentada como corresponde, no pueden hacer uso de este artículo de la ley. Lo que pretendemos es que quienes fueron despedidos sean reincorporados", sentenció.