Durante este viernes, el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que desde el 1 de agosto se amplió la cobertura de desayunos y meriendas escolares en San Juan, pasando de 950 a 1.550 establecimientos educativos.

“En este año y 8 meses hemos incrementado los desayunos en las escuelas. Hemos llegado a tener desayunos en 1.550 establecimientos educativos y hemos cambiado la leche, que es la Santa Clara, es de mejorar calidad”, aseguró Platero en el programa Mirá Quién Habla.

El funcionario destacó que la modificación apuntó a reforzar el valor nutricional de los refrigerios: “Hemos mejorado la calidad de los productos y también los gastos. Sabemos que un chico que no se alimenta bien no puede pensar tan bien como un chico que sí se alimenta bien. Están todos muy felices con respecto a la leche”.

De acuerdo al pliego oficial de la licitación, el objetivo es contratar un servicio de refrigerio con desayunos y/o meriendas por alrededor de 43.200.000 raciones estimadas, distribuidas durante 270 días hábiles lectivos, que corresponden a lo que resta del ciclo escolar 2025 y al año lectivo completo 2026.

En cuanto a los parámetros nutricionales, se estableció que cada ración de desayuno o merienda debe cubrir entre el 15% y 20% del requerimiento calórico total, con un mínimo de 284 Kcal y al menos 8 gramos de proteínas, de las cuales el 60% al 70% deben ser de Alto Valor Biológico (AVB). También deben aportar un mínimo de 200 mg de calcio diario, provenientes de lácteos con alta biodisponibilidad.

Comedores infantiles

El incremento de raciones se suma al trabajo que ya venía realizando el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. En junio de 2024, San Juan se convirtió en la primera provincia en firmar un convenio con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, para garantizar fondos destinados a comedores escolares.

En ese entonces, la política se aplicaba en 834 establecimientos con desayunos fortificados, además de 248 comedores escolares y 17 escuelas albergues que ofrecían desayuno y merienda en distintos departamentos de la provincia.

Sin embargo, en el último semestre Nación dejó de enviar fondos, y el Gobierno provincial asumió la continuidad del financiamiento. “En el 2026 podremos llegar a más comedores”, adelantó Platero.