Las ventas por el Día del Niño en San Juan mostraron un aumento del 8% interanual, según informó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSSJ), marcando una recuperación después de dos años de caídas. Sin embargo, el ticket promedio se ubicó en $38.000, un 10% menos que en 2024, reflejando que los consumidores compraron más unidades, pero a un valor menor.

Los juguetes de producción nacional, la línea bebés y los rodados fueron los productos más demandados. En contraste, calzado e indumentaria registraron bajas significativas, mientras que la electrónica y artículos de importación destacaron con crecimientos inesperados.

La tarjeta de crédito continuó como la forma de pago preferida, especialmente en planes de 3, 6 y 12 cuotas.

Desde la CCSSJ, Hermes Rodríguez señaló que el feriado del 15 de agosto impactó en la facturación, afectando sobre todo a los centros comerciales. “El ticket promedio fue más bajo que el año pasado pese a las promociones implementadas. Aun así, la mayor cantidad de ventas permitió a los comerciantes recuperar algo de terreno”, comentó.

Los presidentes de las filiales Rawson y Zonda coincidieron en que las compras se mantuvieron estables. Hipólito Orozco destacó que la afluencia a la comuna no fue tan alta como en años anteriores, mientras que Pablo Rodríguez indicó que en Zonda predominaron juegos didácticos de madera y prendas de indumentaria.

En términos generales, la CCSSJ evaluó que, aunque el monto promedio por compra fue menor, la mayor cantidad de transacciones dejó un saldo positivo para los comercios locales, ofreciendo un respiro tras dos años de caídas.

Relevamiento

Según indicó un relevamiento realizado por la Cámara de Comerciantes Unidos.el ticket fue de $35.000

Esta entidad, que tiene en cuenta a los comercios del centro sanjuanino y otros del Gran San Juan, indicó que el ticket promedio fue de $35.000 y que juguetería se llevó un 40% del total de las compras.

A los juguetes, le siguieron otros rubros como electrónica que marcó un 30%, calzado con un 20% e indumentaria y otros que indicó un 10%.

En cuanto a la modalidad de pago, el relevamiento señaló que los sanjuaninos están prefiriendo utilizar la tarjeta para comprar el regalo para sus hijos, nietos, sobrinos, ahijadas y demás. Las cuotas variaron entre 3 y 6, siendo las 12 cuotas las menos elegidas por los compradores.