En medio de un clima de tensión laboral, trabajadores del Cisem 911 plantearon reclamos salariales y de condiciones laborales. Frente a este escenario, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, se refirió al tema en el programa de Canal 13, Es Lo Que Hay y confirmó que la situación está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda.

“Hay reclamos en Cisem, una institución que lleva ocho años funcionando de esta forma. Ahora, justo a un mes de las elecciones, empieza el reclamo profundo”, expresó Delgado, sugiriendo que el contexto electoral incide en la oportunidad de las demandas.

El funcionario remarcó que existe una instancia de diálogo permanente: “Si me dijeras que no existiera el diálogo es una cosa, pero el diálogo es permanente”. En ese sentido, destacó que el director del Cisem ya explicó cómo se está revisando la jornada laboral de los empleados, quienes cumplen turnos rotativos. La idea es equiparar sus tareas con las de la fuerza de seguridad y analizar una compensación económica por los recargos horarios.

Delgado subrayó que la cuestión está en estudio: “El Ministerio de Hacienda lo tiene en agenda y va a haber una respuesta, pero no va a ser de forma inmediata”. Y concluyó con una advertencia: “Va a haber una respuesta, pero parece que están apurados por las elecciones”.