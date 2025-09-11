La asociación Autismo San Juan está organizando un evento especial para celebrar el Día del Niño con más de 150 pequeños, incluyendo a sus hermanos, el próximo sábado 20 de septiembre. La presidenta de la asociación, Érica Godoy, explicó que esta celebración busca brindar un espacio inclusivo para aquellos niños que no pueden participar en las tradicionales fiestas que se realizan en otros departamentos.

"Muchos de nuestros hijos no pueden participar de las fiestas del Día del Niño que se realizan en varios departamentos, y por eso hemos decidido hacer esta propuesta para todos los chicos de nuestra asociación, para que también tengan su día y puedan festejar como se merecen", comentó Godoy.

Se busca locación y donaciones

Aunque la fecha ya está fijada, la organización aún está en la búsqueda de un lugar para realizar el evento, ya que en el departamento todavía se siguen celebrando otros festejos. Godoy hizo un llamado a la comunidad: "Si alguien tiene una propuesta de un espacio, pueden comunicarse conmigo y podemos hacerlo ahí". El número de contacto de la asociación es el 2645 32197.

Para que el festejo sea un éxito, Autismo San Juan está solicitando la colaboración de la comunidad con jugo, galletas, facturas y juguetes. "Todo lo necesario para poder preparar un Día del Niño espectacular y que los chicos lo disfruten", señaló Godoy. Cualquier tipo de donación, incluso indumentaria, es bienvenida.

La asociación Autismo San Juan atiende a una gran familia de más de 600 chicos y sus familias. Si bien no todos podrán asistir por vivir en zonas alejadas, se espera la participación de alrededor de 100 niños con autismo, a los que se sumarán sus hermanos, elevando la cifra total de asistentes a unos 150. Las edades de los participantes varían, incluyendo desde niños de 3 años hasta adolescentes.

Quienes deseen colaborar de forma económica pueden hacerlo a través del alias autismosanjuan.uala. Desde la asociación invitaron a la comunidad a donar espectáculos o shows para animar el evento.