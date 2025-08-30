Tras la viralización de un video en TikTok de un colectivero que mencionaba un supuesto descuento porcentual en el boleto para personas con discapacidad, desde Canal 13 consultaron a las autoridades sobre la veracidad de la información.

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, señaló que la información difundida es totalmente falsa. Por ende, el sistema seguirá siendo gratuito para las personas que posean el carnet correspondiente, tal como sucede hasta el momento. Por su lado, el Secretario de Transporte de San Juan ratificó que se trata de una falacia lo que indicó el trabajador de colectivos.

De este modo, las autoridades tranquilizaron a los usuarios y reafirmar que no se implementarán cambios en los beneficios para las personas con discapacidad en el transporte público de San Juan.

Normativa vigente

Las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a viajar gratuitamente en los servicios de transporte público a nivel nacional. Este beneficio está contemplado en la normativa vigente y su aplicación es supervisada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que establece las condiciones de acceso para trenes y micros de media y larga distancia.

El beneficio permite que las personas con discapacidad se trasladen sin costo en servicios ferroviarios y automotores de pasajeros en recorridos de media y larga distancia. Además, cuando el CUD lo indique, se incluye el traslado gratuito de un acompañante, garantizando así la accesibilidad y el acompañamiento necesario para quienes lo requieren.

El viral

A través de un video publicado en la plataforma TikTok, un colectivero sanjuanino generó repercusión al explicar en detalle cómo funcionará el sistema SUBE en los colectivos de Red Tulum y, además, adelantó un llamativo cambio en la modalidad de descuentos para personas con discapacidad.

El usuario identificado como @sebastian.sillero7 compartió un extenso mensaje desde la cabina de su unidad. En su publicación, repasó los distintos medios de pago que se suman al sistema y advirtió sobre modificaciones en los beneficios para pasajeros con discapacidad.