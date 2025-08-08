En el marco del plan integral de transformación digital educativa, el Gobierno de San Juan avanza con la entrega de computadoras a docentes y alumnos de escuelas primarias, a la vez que fortalece la conectividad escolar a través de fibra óptica en todo el territorio provincial.

Fabricio Echegaray, secretario de Modernización y Transformación Digital, confirmó en Canal 13 que el reparto actual de notebooks incluye exclusivamente a maestros de grado de primero a sexto año. En cuanto a los docentes de materias especiales como Música, Plástica o Educación Física, aclaró: “Los maestros de especialidad tendrán sus computadoras el año que viene, porque este año es para maestros de grado y alumnos”.

El funcionario detalló que todos los docentes frente al aula, tanto de gestión pública como privada, ya están siendo equipados con notebooks de alta gama. “Se ha comprado una computadora para cada maestro de grado. A los docentes de materias especiales se los incluirá en la próxima etapa, para la cual ya se están preparando los requisitos y la compra correspondiente para 2026”, indicó.

Conectividad en marcha

En paralelo, el Gobierno avanza con la conexión a internet de alta velocidad en las instituciones educativas mediante el despliegue de la red de fibra óptica a través de la empresa estatal San Juan Innova.

“Se está avanzando mucho en llegar con fibra a todas las escuelas. Si bien actualmente todas tienen algún tipo de conexión gracias a la antigua red de radioenlace, estamos trabajando para reemplazarla por internet de alta velocidad, más estable y rápido”, explicó Echegaray.

El siguiente paso, según el secretario, es la instalación de redes LAN internas dentro de cada escuela para asegurar conectividad desde cualquier aula. “Queremos que las computadoras puedan conectarse rápidamente en cualquier lugar del establecimiento, y que ningún alumno quede excluido por falta de acceso a datos o internet en su hogar”, agregó.

En los casos donde no es posible llegar de forma inmediata con fibra, San Juan Innova ha previsto alternativas. “Se va a proveer con internet satelital o a través de empresas de televisión local, mientras tanto. La idea es que todas las escuelas de nivel primario tengan conectividad de calidad antes de fin de año”, afirmó.

Las notebooks que están siendo distribuidas cuentan con software educativo preinstalado y acceso directo a plataformas oficiales como EduGe, desde donde los docentes podrán cargar calificaciones, registrar inasistencias, enviar comunicaciones y planificar clases.

“Estas computadoras fueron diseñadas como herramientas pedagógicas. Además del software educativo, incluyen funcionalidades que permiten trabajar sin conexión a internet. Por ejemplo, se puede usar una versión educativa de Minecraft y otros programas con enfoque didáctico”, explicó Echegaray.

Por otra parte, destacó que un equipo de facilitadores técnicos y pedagógicos está acompañando a las escuelas para asegurar el correcto uso de los dispositivos. “Hay personas que participaron en la preparación de las notebooks y ahora visitarán los establecimientos para capacitar y asistir a los docentes. La idea es que todos se sientan cómodos y familiarizados con esta nueva herramienta digital”, comentó.

Finalmente, el secretario de Modernización confirmó que el objetivo es alcanzar la conectividad total antes del cierre del ciclo lectivo: “La empresa San Juan Innova trabaja de lunes a lunes para llegar con fibra óptica a todas las escuelas. Estamos avanzando a muy buen ritmo, y el compromiso es llegar al 100% antes de fin de año”.