El interventor de DECSA, Daniel Castro, informó que avanzan los trabajos para la construcción de un anillo eléctrico de distribución que permitirá mejorar el suministro de energía en Caucete y zonas rurales del departamento. La obra, que se realiza con recursos provinciales, busca fortalecer el sistema y garantizar la continuidad del servicio ante eventuales contingencias climáticas.

“Estamos trabajando a través de Recursos Energéticos en varias actividades relacionadas al mejoramiento de las redes de Caucete. Estamos haciendo un anillo importante que va a cubrir toda la ciudad, con una extensión de aproximadamente seis kilómetros y nuevas tecnologías: columnas de hormigón, líneas de media tensión y protecciones integrales”, detalló Castro.

El funcionario explicó además que se están realizando intervenciones en zonas alejadas como Vallecito, Bermejo y Marayes, donde se instalarán grupos generadores de respaldo. Estos equipos permitirán mantener la prestación del servicio ante interrupciones ocasionadas por vientos o tormentas, frecuentes en el sector.

“Cuando haya un problema en la línea, estos generadores van a permitir dar continuidad al servicio y evitar cortes prolongados”, precisó.

Castro también se refirió al contexto energético nacional y al impacto de la quita de subsidios en las tarifas eléctricas. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad a hacer un uso responsable y eficiente de la energía.

“Se ve el impacto de la quita de los subsidios, y el mensaje nuestro es ser eficientes con el consumo, no derrochar. Es una situación nacional que afecta directamente a las familias, por eso debemos cuidar el uso de la electricidad porque el servicio es caro”, enfatizó.

Por último, adelantó que desde el municipio y el sector privado existe interés en desarrollar un nuevo anillo en un nivel de tensión más elevado, con el objetivo de conectar futuras plantas de energía fotovoltaica en la región.

“Hay proyectos que podrían concretarse con financiamiento privado para aprovechar el potencial solar de Caucete y avanzar hacia una matriz más limpia y sostenible”, concluyó.