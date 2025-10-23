En Sarmiento avanzan a paso firme las tareas de energización en 132 kV de las dos ternas que conforman la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV. El tendido se extiende desde su punto de conexión con la LAT 132 kV Rawson/Pocito – La Bebida, en Calle 7 en Pocito, hasta su terminal en la nueva Estación Transformadora San Juan Sur (ET San Juan Sur), ubicada en territorio sarmientino. En total, se construyeron 62 kilómetros de líneas de alta tensión y una estación transformadora que marcará un antes y un después en el sistema eléctrico del sur sanjuanino.

El objetivo principal de esta infraestructura es mejorar de manera significativa la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los usuarios de Sarmiento. Con la incorporación de un nuevo nodo de potencia, el sistema incrementa su capacidad y redundancia de alimentación, al vincularse con las estaciones transformadoras Rawson Pocito y La Bebida. De esta manera, se podrá responder con mayor eficiencia a la demanda actual y futura del departamento, además de facilitar la evacuación de energía generada por los parques fotovoltaicos que están en construcción en la zona.

De forma complementaria, también se desarrolla la energización de la Línea de Media Tensión (LMT) 33 kV Doble Terna, que conecta la ET San Juan Sur con la Estación de Maniobras 33 kV Sarmiento Sur, en el distrito El Acequión. Este tramo, de 21 kilómetros de extensión, será clave para garantizar una alimentación más estable y confiable a los emprendimientos agrícolas locales.

Con estas obras, Sarmiento se consolida como un punto estratégico dentro del sistema energético provincial, no solo por el impacto en el consumo domiciliario y comercial, sino también por su aporte al crecimiento de la matriz productiva. La mejora en la infraestructura eléctrica permitirá acompañar el desarrollo económico de la región y fortalecer el aprovechamiento de las fuentes renovables que caracterizan al sur sanjuanino.