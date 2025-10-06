El dirigente de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín, cuestionó duramente al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. Avelín habló este lunes en Canal 13 San Juan y señaló que este tipo de casos “ensucian la política” y exigen “transparencia en las instituciones y en la Justicia”.

El referente habló sobre la polémica de Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, renunció este domingo a su candidatura tras reconocer el cobro de 200.000 dólares del narcotraficante argentino Federico ‘Fred’ Machado, a apenas tres semanas de las elecciones legislativas. “No todos son atorrantes. Por eso es necesario que las cosas salgan a la luz”, dijo Avelín.

El dirigente cuestionó que el presidente Javier Milei haya respaldado a Espert en medio del escándalo. “La verdad, no tendría que haberlo respaldado de ninguna forma. Es incorrecto que el presidente proteja a las personas que hacen las cosas mal dentro de su gobierno”, sostuvo.

Avelín también criticó el estilo de gestión de Milei. “Nunca he visto una cosa así como lo que está pasando con este gobierno. Al primero que buscó Milei de la provincia fue a mí y yo le dije que no soy liberal. A los pocos días le dije que no lo iba a apoyar”, relató.

En ese sentido, apuntó contra las políticas económicas oficiales: “Destruyó las pequeñas y medianas empresas. Cuando uno ve un gobernante que no escucha al pueblo, no hay salida”, afirmó.

Finalmente, Avelín expresó su deseo de construir una alternativa política diferente: “Espero que cuando termine este gobierno podamos crear un espacio que no sea ni el kirchnerismo ni el liberalismo”, concluyó.