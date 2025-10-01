Sobre el mediodía del martes se viralizó una imagen que muestra una avioneta en territorio de la Pampa del Leoncito, en Calingasta. Se trata de un jet Águila 5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El periodista local Omar Toro, en una entrevista con el programa "Todos Vivos" de Canal 13, relató cómo la comunidad vivió la sorpresiva llegada del avión.

“En el almacén nos conocemos todos. Algunas personas quedaron preocupadas”, contó Toro, señalando la incertidumbre inicial en el departamento. Sin embargo, como comunicadores sociales, los periodistas intentaron calmar los ánimos, informando que "la autorización por parte de Aeronáutica de la Provincia estaba dada"

A pesar de la aparente autorización provincial, el revuelo se centró en la jurisdicción del espacio aéreo, que es de carácter federal. Ante esto, los periodistas de Calingasta se dirigieron a Gendarmería Nacional, el único ente federal en la zona, en busca de precisiones.

Si bien Gendarmería Nacional no pudo emitir declaraciones oficiales a los medios, en off confirmaron que tuvieron conocimiento del suceso de forma inmediata. Según la información recabada, la aeronave, pilotada por el piloto y copiloto, estuvo en el lugar entre 13 y 15 minutos, tiempo en el que sus ocupantes "se bajaron, miraron el lugar y se fueron.

Toro aseguró que Anibal Turis, director de Aeronáutica de la provincia, estuvo presente en la zona y observó los movimientos del jet y sus tripulantes.

El aterrizaje se produjo en un contexto particular, ya que el aeródromo de Calingasta no se encuentra en funcionamiento.

Toro también brindó detalles sobre la presencia de una empresa privada sanjuanina que opera en la zona. Esta firma mantiene un hangar con maquinarias en el pueblo, una actividad que se enmarca en la creciente expectativa por la minería en el departamento. El periodista indicó que el terreno donde se encuentra la infraestructura es propiedad de la familia Hualino.

El director de Aeronáutica de la provincia, Aníbal Touris habló con Canal 13 San Juan y expresó que, según la información que llegó a sus manos, “venía con la tripulación, es decir, sus pilotos y realizaron un reconocimiento de terreno”.

“Esto se da desde hace tres o cuatro años y pasa cuando se cambian las tripulaciones. Cada uno o dos años los pilotos que manejan estos aviones cambian y ellos deben hacer reconocimiento de terreno, practicar el aterrizaje de la zona y el día que ellos vienen con la embajada ya saben cómo llevar a cabo el proceso”.

Touris especificó que quienes pasan por el espacio aéreo sanjuanino, muchas veces le piden información sobre los terrenos, vientos y condiciones a él. “Si se comunican con nosotros para darnos datos o referencias. Suele venir el Águila 5 a operar ahí. Ellos deben pedir autorización a ANAC y se les fue concebida”, concluyó.

Esta imagen rápidamente causó revuelo por el conflicto existente en el gobierno nacional y China, que lleva a cabo el proyecto del radiotelescopio CART, que fue momentáneamente frenado por alianzas entre Argentina y Estados Unidos.