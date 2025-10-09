Balance de hidráulica: en el período 2025-2026 habrá 24% menos agua de lo previsto

En la jornada de este jueves, se realizó la tradicional Ceremonia de Bendición de las Aguas en el Dique Ignacio de la Roza, en el marco del cierre de la Semana del Agua organizada por la Dirección de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura. A su vez, dieron a conocer el pronóstico hídrico para la temporada 2025-2026 y arrojó que en el Río San Juan el derrame será, en promedio, de 950 hm3.

Raúl Ruiz, director de Hidráulica, destacó, en Canal 13, la importancia de la actividad: “Estamos cerrando la semana del agua, que incluyó capacitaciones para usuarios sobre el uso responsable del recurso hídrico y formación para nuestro personal". Tras ello añadió "La bendición marca el inicio de un nuevo ciclo calendario y nos invita a trabajar de manera colectiva y eficiente en la gestión del agua”, señaló.

El funcionario subrayó la relevancia de la ceremonia en un contexto de sequía prolongada: “Estamos atravesando épocas difíciles, por lo que es fundamental seguir trabajando en la eficiencia y distribución adecuada del agua de riego, siempre en colaboración con todos los usuarios”.

En cuanto a los pronósticos de recursos hídricos, Ruiz realizó un balance de la temporada pasada: “Para el ciclo 2024-2025 teníamos previsto un volumen de 1.250 hectómetros cúbicos, y cerramos con 1.248, lo que nos da un margen de error de apenas 0,67%. Esto refleja la precisión de nuestro trabajo técnico y nos permite planificar mejor el próximo ciclo”. Sin embargo, dieron cuenta que el detalle arrojó que en el Río San Juan el derrame será, en promedio, de 950 hm3. Esto significa un 24% menos que los 1.250 hm3 que se anunciaron para la temporada anterior.

Sobre las proyecciones para el año que viene, Ruiz explicó: “Las precipitaciones tienden a la baja, por lo que debemos prepararnos para optimizar la distribución del recurso. El pronóstico no solo nos brinda información estadística, sino que es una herramienta esencial para la toma de decisiones y la planificación del riego agrícola”.

Cabe mencionar que el informe corresponde al ciclo hídrico que inicia en octubre de este año y finaliza el 30 de septiembre del próximo. En este caso, el pronóstico contempla una media de 950 hm³ anuales. Es un valor promedio para el río San Juan, con un mínimo de 761 hm³ y un máximo de 1.139 hm³.

Además, el director detalló cómo se relaciona la disponibilidad de agua con la producción agrícola: “Tenemos una superficie empadronada a la cual entregamos el agua directamente. La estrategia sigue siendo la misma: trabajar de manera eficiente y garantizar una buena distribución. El año pasado, gracias a los acuerdos alcanzados, logramos un avance importante en la entrega del recurso”.