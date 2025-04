Balmaceda: "Las mujeres en Malvinas estuvieron, me alegra que se visibilice"

La locutora y periodista sanjuanina Elena Balmaceda fue distinguida con el premio internacional "Destino Malvinas" en reconocimiento a su labor periodística en torno a la causa Malvinas. Este galardón, que en sus inicios fue de carácter nacional y luego se expandió a nivel internacional, destaca a comunicadores por su compromiso en la difusión y preservación de la memoria sobre la gesta de 1982. En esta jornada especial, ella pasó por Mira Quien Habla, en Canal 13 y dio detalles de su perspectiva, saberes y su labor.

"Hace como cinco o seis años me llegó un mail donde nos invitaban a los comunicadores a participar. Al principio dudé, porque si bien realizo notas sobre Malvinas, no me pareció que fuera suficiente para un premio de esa magnitud", contó Balmaceda. Sin embargo, su trabajo en Radio Nacional, con un programa de interés general que no se limita a efemérides como el 2 de abril o el hundimiento del Crucero General Belgrano, sino que aborda la causa durante todo el año, la llevó a ser reconocida.

Balmaceda subrayó la importancia de mantener viva la memoria de Malvinas y visibilizar el papel de las mujeres durante la guerra: "Las mujeres en Malvinas estuvieron, y me alegra que hoy se las reconozca más. Fueron enfermeras y auxiliares, muchas estudiantes de enfermería que, con gran patriotismo, atendieron a los soldados heridos".

En su labor periodística, Balmaceda entrevistó a veteranos de guerra y a mujeres que desempeñaron un rol clave en el conflicto. "Una enfermera me contó que un soldado santiagueño le pidió que escribiera una carta para su esposa diciéndole que no volvería, porque 'ya no era un hombre'. Le habían amputado las piernas debido al frío extremo", relató. Historias como esta, según la periodista, refuerzan la necesidad de documentar los testimonios y asegurar su preservación para las futuras generaciones.

Balmaceda también destacó la creación de un archivo sobre Malvinas en el ámbito oficial, impulsado por su labor en Radio Nacional. "Cuando la radio cumplió 50 años, entregamos al Ministerio de Gobierno un pendrive con todos los registros de entrevistas a veteranos. El material está, solo falta que se concrete la iniciativa para que estos testimonios sean accesibles", explicó.

Para la periodista, el reconocimiento con el premio "Destino Malvinas" es un impulso para seguir difundiendo la historia y los relatos de quienes vivieron el conflicto. "No quiero que la causa Malvinas muera. Esto que hacemos es malvinizar: mantener viva la memoria, visibilizar a nuestros veteranos y asegurar que su historia sea contada", concluyó.