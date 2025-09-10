La Dirección de Defensa al Consumidor dio a conocer el ranking de reclamos más frecuentes que reciben los usuarios en San Juan. Según detalló, en Canal 13, la directora del área, Fabiana Carrizo, los bancos se mantienen en el primer lugar, principalmente por inconvenientes con tarjetas y seguros no contratados.

“Queremos que no sea así porque esto implica a un consumidor muy vulnerable, que son los adultos mayores. Muchas veces se les implementan seguros desde los cajeros o en la renovación de tarjetas, sin una notificación clara. Es grave que un jubilado pague por algo que no contrató”, explicó Carrizo.

Desde el organismo aseguran que la problemática persiste a pesar de los avances en la regulación. “Antes incluso los bancos les cargaban productos sin avisar. Ahora, si bien hay regulaciones, no sé si lo encubren como un beneficio", comentó. "Lo cierto es que deben informar. El cajero muestra una opción para continuar y, sin darse cuenta, el usuario ya tiene un seguro. No hay información clara y esto requiere educación financiera, sobre todo para los jubilados que son los más vulnerables”, sostuvo la funcionaria.

En la práctica, Defensa al Consumidor recibe las denuncias de manera gratuita y gestiona los reclamos en caso de detectar irregularidades. Por ello añadió “Pedimos a los adultos mayores que, si detectan cargos indebidos, vengan a la oficina con las pruebas. Nosotros solicitamos la baja del producto y, si corresponde, el reintegro del dinero". "También estamos realizando capacitaciones en centros de jubilados para fortalecer la prevención”, señaló Carrizo.

En el ranking de denuncias, luego de los bancos se ubican las empresas de telefonía celular y, en tercer lugar, los comercios en general.

Por esto mencionó que “En el caso de la telefonía, la mayoría de los reclamos son por incumplimientos. Ya estamos trabajando con multas a algunas compañías". A su vez sumó "En cuanto a los comercios, detectamos irregularidades en contratos de alquileres y otras prácticas que afectan la transparencia en la relación de consumo”.

Carrizo remarcó que el objetivo es “garantizar que los consumidores tengan la información y la protección que corresponde al momento de realizar una contratación”.