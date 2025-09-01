Barreal, cubierto de nieve: "No recuerdo una nevada así desde hace más de 25 años"

El fin de semana largo dejó un paisaje poco habitual en Barreal y sus alrededores, donde la nieve cubrió calles, montañas y el Observatorio Félix Aguilar, generando un espectáculo natural que sorprendió tanto a turistas como a especialistas. Según Carlos Francile, ingeniero y referente del Observatorio en El Leoncito, la nevada alcanzó niveles históricos para la zona.

“Durante la madrugada del domingo apareció nevando y el paisaje quedó completamente blanco”, contó Francile en Mirá quien habla. “Trabajo en el observatorio desde hace más de 40 años y no recuerdo una nevada de estas características, con una altura de 10 a 15 centímetros, desde hace más de 25 años”, agregó.

El especialista precisó que durante el sábado cayeron 15 milímetros de nieve y el domingo otros 50, lo que contribuyó a este fenómeno inusual. Además, destacó la importancia de esta acumulación para la región. Por ello mencionó: “Esperemos que esto colabore para revertir el ciclo de sequía que venimos atravesando. La nieve se infiltra y alimenta las fuentes de agua, lo que influye en los caudales y vertientes de la zona”.

El temporal no solo generó un espectáculo visual, sino también desafíos para la circulación. Francile indicó que “todas las rutas hacia Barreal están transitables con precaución, aunque el Parque Nacional El Leoncito ha cerrado temporalmente su ingreso por acumulación de nieve y formación de hielo”.

A pesar de las complicaciones, el turismo astronómico se vio atraído por la belleza del paisaje invernal. “Hemos tenido una afluencia de público variable este fin de semana, mayormente gente de la provincia, pero también visitantes de Buenos Aires y otras provincias. Recomiendo a los sanjuaninos que aprovechen para conocer nuestros cielos y la labor científica que realizamos en los observatorios”, aseguró Francile.

El especialista también destacó los avances en infraestructura científica: “Cuando esté terminado el proyecto CARD y el radiotelescopio, se sumará al circuito astronómico. Actualmente se puede acceder a otros telescopios y ver el progreso de la obra, que es realmente descomunal”, señaló, invitando al público a visitar y disfrutar del entorno científico y natural.