El conflicto generado por el traspaso de los controles de barrera fitosanitarios comenzó a encaminarse luego de un acuerdo entre las partes. Los 61 trabajadores que prestaban servicio en estas tareas fueron recontratados por la Agencia Calidad San Juan y conservarán sus sueldos y beneficios, mientras que la empresa privada que los empleó durante 23 años deberá abonarles una indemnización equivalente al 50%.

Roberto Gutiérrez, gerente de la Cámara de Comercio Exterior, explicó que la situación se resolvió en el marco de una audiencia convocada en la Subsecretaría de Trabajo. “Quedó muy claro que la Agencia Calidad San Juan se hacía cargo del contrato de todos los trabajadores desde el mismo día que dejaron de trabajar con la empresa privada”, señaló.

El compromiso, aseguró Gutiérrez, fue asumido por el Ministerio de Producción, el secretario de Agricultura y el director de la Agencia. En ese sentido, destacó que “cada uno de los 61 trabajadores ha sido recontratado bajo el convenio colectivo de trabajo, manteniendo su sueldo y los mismos beneficios”.

En cuanto a la indemnización, el gerente explicó que se acordó un pago del 50%, tal como lo permite la ley. “La empresa pedirá a los trabajadores que comprendan que se hizo todo lo posible para garantizarles la permanencia en el trabajo con el mismo salario que tenían en el ámbito privado”, sostuvo.

Por último, remarcó que “el Gobierno de la provincia está cumpliendo lo que prometió, asegurando la continuidad laboral y el orden en el proceso de traspaso”.