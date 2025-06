La polémica salió a la luz hace unas semanas cuando se conoció que un grupo de personas reclaman una respuesta a la no construcción del Barrio Textill II. Luego de que en Canal 13, Cristina Ferreyra, la abogada de las familias presuntamente perjudicadas, contara que son 150 los casos y que podrían haber más, este martes en el programa Todos Vivos, Mario Arancibia, el abogado del sindicato Textil, confirmó que, de frustrarse la construcción de complejo habitacional, el gremio devolverá los pagos que les hicieron a ellos.

El profesional explicó que en el IPV existen capetas indicadas por Miguel Seferino Aciar, por el titular dominal a Fernández Álvarez. En estas se deja constancia que el proyecto existe y que se ha tramitado la urbanización. Lo que sucedió con este barrio, es que en el momento de transferir del IPV a la empresa, se fueron vendiendo un aproximado de 150 carpetas, en su mayoría por Aciar, y unas 10 por parte del sindicato.

El abogado del sindicato implicado aceptó que la angustia que invade a estos presuntos perjudicados es lógica. Sin embargo, luego indicó que están agotando las últimas dirigencias extrajudiciales para ver si es factible que no se frustre la construcción del barrio.

Desde el sindicato aseguran que intimaron a Aciar y que este los intimó a ellos, pero que, en el caso de este sujeto, las respuestas fueron “evasivas” y “para nada satisfactorias”. En ese sentido, el abogado indicó que no descartan que estén presente ante el curso de un delito.

"Quienes le hayan transferido el pago al sindicato y el barrio se frustra por esta imposibilidad de transferir el inmueble, el sindicato va a arbitrar lo necesario para honrar esos pagos", aseguró el abogado de este gremio que quedó en el ojo de la tormenta.

Arancibia aclaró que no pierden las esperanzas en remontar la posibilidad de la construcción de este barrio, porque ya construyeron el Barrio Textil I con éxito. Luego señaló: "Obviamente vamos a ir con todo contra este señor Aciar, si es que él comercializó el inmueble"

El abogado del sindicato Textil ratificó en sus declaraciones que la empresa no puede hacer una operatoria por el IPV sin el gremio como intermediario. Luego añadió: “Es una situación horrible para el sindicato, que nunca había pasado por esta situación”.

"El sindicato lamentablemente queda inmerso en una situación que es absolutamente desagradable e incómoda para el sindicato y para sus autoridades. No vamos a tapar el sol con las manos", sostuvo Arancibia.

Por último, el abogado Arancibia explicó que hay una delgada línea entre incumplimiento contractual y estafa, y que, si lo primero no se cumple, puede transformase en lo segundo. “No toda es estafa. Algunos se convierten en estafa cuando hay un propósito deliberado de no cumplir lo que prometió”, afirmó el profesional que defiende a este gremio.