La secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza, adelantó detalles de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) en su visita al programa "Todos Vivos" de Canal 13. Con un lema que rinde homenaje a la identidad local, "San Juan, mi tierra querida", la fiesta promete una experiencia renovada y centrada en el talento y la cultura de la provincia.

La FNS 2025 se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre, y según Barboza, la mayoría de los artistas serán locales. Este enfoque busca fortalecer el sentido de pertenencia y destacar el talento de los sanjuaninos. "Es la fiesta de los sanjuaninos y la mayoría de los artistas van a ser locales", subrayó la funcionaria.

El evento se dividirá en dos sedes principales: el Estadio del Bicentenario, que será el escenario del espectáculo central cada noche, y el Velódromo, donde se concentrará la parte gastronómica. Este año, se sumarán más stands de comida y un espacio dedicado especialmente a los niños, con juegos y actividades para toda la familia. La Secretaría de Deportes también tendrá un rol activo, con stands que ofrecerán juegos y entretenimiento.

Además, la FNS contará con:

Un espacio asignado a cada departamento de la provincia para mostrar su identidad.

Tres escenarios temáticos: Energético, Principal y Folklórico.

En un esfuerzo por facilitar el acceso a la fiesta, Barboza confirmó que, al igual que en la edición anterior, se han establecido convenios con tarjetas de crédito para la adquisición de entradas, haciendo la celebración más accesible para todos.

Finalmente, y en el marco de la promoción turística de la provincia, la secretaria anunció que el exministro de Turismo y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estará presente en San Juan este jueves y viernes para participar en el Foro Nacional de Turismo.

