Este miércoles, en el programa Banda Ancha, el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, ofreció una entrevista en el contexto de la marcha universitaria que se lleva a cabo frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y criticando al gobierno de turno por sus entre dichos polémicos. En la movilización, miles de estudiantes, docentes, no docentes y graduados se reunirán para exigir un aumento en el presupuesto destinado a las universidades públicas, una demanda que cobró fuerza en los últimos meses debido a las crecientes dificultades que enfrentan estas instituciones.

Berenguer abordó los comentarios desde el gobierno sobre la supuesta politización de la protesta: "El Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas es un congreso que se viene llevando adelante por agrupaciones estudiantiles de nuestro sistema universitario y ha cumplido 10 años. Se ha caracterizado por fomentar la discusión y el desarrollo de políticas públicas para mejorar la calidad del ser humano y de los argentinos", explicó. Además, resaltó la participación de figuras públicas como Juan Grabois este año, y recordó que en ediciones anteriores también asistieron otros oradores importantes.

Para el rector, las críticas sobre la politización de ciertos eventos no tienen fundamento: "Son cuestiones que no entiendo por qué se siguen discutiendo. Hubo otros sectores de nuestro sistema universitario que fueron a ver a Karina Miller cuando vino, y nadie dijo nada al respecto. Entonces, se cuestionan ciertas opiniones, mientras que otras se consideran naturalizadas". En este sentido, Berenguer reafirmó su postura de que la universidad debe ser un espacio abierto para todo tipo de discusión: "La universidad debe ser abierta a cualquier inquietud que venga. Es la mente de todo argentino".

Sobre las acusaciones de que la marcha ha sido desvirtuada por la participación de referentes políticos, el rector fue claro: "No le tengo miedo a eso de la politización. Si bien todo el mundo tiene su participación política y partidaria, es bueno escucharlos a todos". Berenguer también respondió a quienes criticaron su presencia en la movilización: "Algunos dijeron que por qué estaba yo, que era una movilización gremial, y bueno, ellos fueron parte de un gremio, del gremio de los docentes".

En un tono enfático, Berenguer subrayó la importancia de no permanecer en silencio frente a las injusticias: "No podemos callar, es lo último que podemos hacer. No debemos naturalizar, sobre todo en estos tiempos, la violencia y la crueldad que estamos viendo, como el maltrato a los jubilados y a los niños. No podemos permitir que estas situaciones se naturalicen en una democracia. Nunca antes habíamos visto un trato de este tipo".

La marcha universitaria busca no solo un mayor presupuesto para las universidades públicas, sino también llamar la atención sobre el impacto social de las decisiones políticas actuales.

LA ENTREVISTA COMPLETA EN EL SIGUIENTE LINK: