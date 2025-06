La implementación del boleto escolar gratuito en San Juan fue una medida que benefició a toda la comunidad educativa. Miles de estudiantes de todos los niveles lo utilizan a diario. En ese sentido, desde el Gobierno Provincial deben invertir cada mes unos $500 millones para que siga vigente.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, habló sobre este tema en “Mirá quién habla” (de lunes a viernes a partir de las 11:00). Allí el funcionario contó que venían trabajando desde diciembre de 2023 para convertir esta promesa de Orrego en una realidad.

“El promedio de transacciones es en el orden de los 2 millones mensuales a $250, que es lo que vale el boleto escolar. Estamos hablando de entre $500 y $550 millones, de acuerdo al mes particular”, expresó.

Molina le pidió a todos los usuarios que sigan cuidando el beneficio, para que no lo utilicen personas que realmente no lo necesitan. En ese sentido, agradeció porque hasta el momento los beneficiarios no han tensionado el sistema.