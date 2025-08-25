El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pocito inició una campaña de recolección de fondos para adquirir una nueva motobomba, luego de que uno de sus equipos quedara fuera de servicio tras intensas jornadas de trabajo en incendios recientes.

Agustín Moya, jefe de Bomberos de Pocito, explicó en Canal 13 la situación: “Todo el equipamiento que tenemos lo compramos con recursos propios de nosotros y de la institución. El año pasado el intendente nos colaboró con una motobomba, lo que nos alivió muchísimo, pero necesitamos una nueva para no depender de equipos que ya cumplieron su vida útil”.

Según Moya, la colecta realizada hasta el momento recaudó solo 70.000 pesos, cifra insuficiente para cubrir el costo de una motobomba de buena calidad, que podría durar entre tres y cuatro años. “La idea era que la gente colabore y podamos comprar una nueva para no estar con el riesgo de que se rompa un equipo en plena emergencia”, señaló.

Actualmente, el cuartel cuenta con tres móviles, de los cuales uno quedó fuera de servicio, y la institución debe costear todos los mantenimientos y equipamiento adicional. Moya indicó que cualquier persona interesada en colaborar al alias Agustin1680, o puede acercarse al cuartel o comunicarse directamente con la institución: “Cuando hicimos el comunicado, nos empezaron a llamar ofreciendo ayuda. Nosotros vamos a mostrar los comprobantes de lo que se ha recaudado para transparencia y confianza”.

El jefe de Bomberos destacó también la importancia de la conciencia ciudadana en la prevención de incendios: “Ya es que la gente empieza a tomar conciencia porque ya se terminó el quemo. Se tiene que terminar, se ha sido una práctica durante mucho tiempo y existía cierta impunidad. Ahora hay un juzgado de faltas aplicando multas”.