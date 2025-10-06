Bomberos en alerta por el regreso del zonda: piden responsabilidad a los sanjuaninos

El jefe de la División Bomberos de la Policía de San Juan, comisario general Dante Alleva, advirtió, en Canal 13, que la provincia atraviesa “días críticos” por el regreso de los vientos Zonda, que incrementan el riesgo de incendios, y pidió a la comunidad actuar con responsabilidad.

“Este fin de semana se trabajó muy duro, con vientos Zonda posteriores al sur. La zona más afectada fue sobre calle 14 y Alfonso XIII. Pero más allá del viento, sabemos que detrás está la mano humana", indicó Alleva. "Muchas personas, con el mal llamado ‘limpieza de terrenos’, aprovechan estas circunstancias y utilizan el fuego como recurso, con consecuencias que después lamentamos”, señaló Alleva.

El jefe de Bomberos recordó especialmente el grave incendio en Pocito, donde una familia perdió casi todo lo que tenía. “La vivienda estaba rodeada de pastura. El viento trasladó rápidamente las llamas y afectó casi por completo la casa. También hubo pérdidas en el corral de un vecino: murieron todas las cabras. Son situaciones muy dolorosas”, comentó.

Alleva insistió en que uno de los mayores problemas es la demora en los avisos. “Apenas nos llega el aviso, salimos de inmediato. El problema es que muchas veces nos avisan cuando el fuego ya está descontrolado y el viento lo hace avanzar muy rápido", dijo. "La gente debe entender que prender fuego en estas condiciones es un acto de irresponsabilidad”, remarcó.

Además, reclamó: “El que sepa quién lo hizo tiene que decirlo. Si no, esas personas quedan en el anonimato y lo volverán a hacer. Se necesita empatía y compromiso ciudadano”.

Respecto a los recursos disponibles, Alleva destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos: “No estamos solos. Ante incendios de gran magnitud siempre trabajamos junto a los bomberos voluntarios, camiones hidrantes de los municipios y Protección Civil". "Ese esfuerzo conjunto nos permite abordar situaciones tan complejas como las de la semana pasada”, señaló.

Alleva subrayó que, aunque la llegada de la primavera redujo la cantidad de pastura seca, el riesgo no desaparece. Por ello mencionó: “La amenaza sigue latente porque, lamentablemente, el hombre sigue aprovechando el viento para prender fuego. Por eso insistimos en la prevención y la denuncia ciudadana”.