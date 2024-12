Este martes, el móvil de Canal 13 conversó con el Secretario General de UPCN, José "Pepe" Villa, sobre la reciente jornada de atención a trabajadores en el Centro Cívico de la ciudad. Esta iniciativa busca acercar los servicios del sindicato a los afiliados, evitando que deban desplazarse hasta la sede central en calle Sarmiento. “Es importante que los afiliados tengan acceso más cómodo a nuestros servicios, que puedan venir hasta aquí, cerca de su lugar de trabajo”, señaló Villa.

El sindicato, que ya extiende su cobertura a los departamentos, mantiene una red de centros de atención en toda la provincia. “Estamos por todos lados, es un gran grupo de prestaciones, es una movilización importante”, expresó el dirigente.

Durante la entrevista, Villa también abordó temas de relevancia nacional. En un momento de crítica social, hizo hincapié en la importancia de estar informados y alertó sobre la influencia de grandes grupos en la política y la economía mundial. “Tenemos que empezar a educarnos, a leer un poco más. Los medios de comunicación que dominan la información están en manos de pocos, y eso tiene un impacto directo en el costo de vida”, afirmó.

Villa, que visitó recientemente Europa, comparó los precios de productos básicos. “Los medicamentos, por ejemplo, son más caros aquí que en Europa. Allá, todo es más accesible”, recalcó. En un tono encendido, el dirigente criticó al gobierno y su manejo económico. “No podemos tener al ministro Caputo como el ‘rock star’ de la economía cuando se lo acusó de fugar 16 mil millones de dólares”, manifestó, refiriéndose a las acusaciones que pesan sobre la figura del funcionario.

En cuanto a la situación de los trabajadores y los beneficios que reciben, Villa se refirió al bono otorgado por el gobierno. “Nunca quise un bono fijo, me gustan los porcentajes, pero acepté el importe de 100 mil pesos que nos ofrecieron, aunque no es suficiente”, dijo. Y añadió: “No sirve porque no acumula, no suma para la jubilación”.

Villa también expresó su desconfianza en el cálculo del índice de precios al consumidor. “No le creo, porque todo sube. Comer en Buenos Aires es una locura, los costos han subido de manera exorbitante”, afirmó, refiriéndose a la tarifa de taxis y otros servicios.

Por otro lado, la jornada de atención del sindicato en el Centro Cívico incluyó servicios como controles de oftalmología y médicos de salud preventiva, como chequeos de azúcar y control cardiaco. “Es un esfuerzo que permite que el trabajador pueda hacer estos trámites sin salir de su lugar de trabajo, facilitando su día a día”, concluyó Villa.