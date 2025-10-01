Bordes, del Colegio Médico, confirmó que en el CIMYN y en el Hospital Privado hubo 14 despidos

El presidente del Colegio Médico de San Juan, Juan Carlos Bordes, confirmó que en los últimos diez días se produjeron alrededor de 14 despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado, dos de las principales instituciones de salud del sector privado en la provincia. La medida, explicó, responde a la crisis económica nacional y a la caída de la demanda en el sistema privado de salud, que se ve impactado por la migración de pacientes hacia el sector público y por la baja de nacimientos en los últimos años.

“Sí hubo despidos. Ya participamos de una reunión en Trabajo comunicando el porqué, que no es nada más y nada menos que una cuestión de prender la tele y ver lo que está pasando en todo el país. La situación crítica, económica y financiera no deja afuera al sistema de salud”, señaló Bordes en diálogo Canal 13.

Según el dirigente, los despidos representan menos del 3% de la planta laboral, que actualmente cuenta con unos 400 empleados. El gremio de la salud, ATSA, había denunciado la desvinculación de trabajadores en ambas instituciones.

Bordes aclaró que la mayoría de los despedidos pertenecen al sector administrativo, aunque reconoció que la reducción de personal fue una medida dolorosa. Por ello mencionó que “El trabajador tiene una familia atrás y es muy duro. Además, hoy salir a buscar empleo, por más experiencia que tengas, no garantiza que lo encuentres rápidamente. Todo está muy crítico”.

Bordes destacó que la crisis económica golpea con fuerza al sistema privado de salud y recordó declaraciones recientes de autoridades del área: “Hace poquito, el ministro (de Salud) Lugones decía que la salud estaba en terapia intensiva. Otro funcionario contó que un 30% más de pacientes se están atendiendo en el hospital público porque ya no tienen obra social, muchos porque perdieron el trabajo”.

El dirigente señaló que la pérdida de cobertura médica y la caída de la natalidad afectan de forma directa a clínicas y sanatorios privados. A modo de ejemplo, expresó: “Antes tu abuela tenía cinco hijos, tu mamá tres, vos uno… y tu hijo va a tener un perro. Eso influye en la cantidad de partos, cesáreas y la demanda de servicios de neonatología”.

Los despidos, explicó Bordes, forman parte de una reestructuración interna orientada a optimizar los recursos disponibles y sostener la viabilidad de los centros de salud.

“Estamos tratando de centralizar los servicios. Lo que antes se hacía en dos lugares ahora se hace en uno solo. Queremos que, con la ayuda de la informatización, podamos reducir costos. Nos duele tomar la decisión de despedir gente, pero hoy el recurso humano es lo más caro en las instituciones”, expresó.

El dirigente aseguró que la intención es detener los recortes si la situación económica mejora. “No quiero ganar plata, quiero que la institución pueda seguir funcionando. Si logramos estabilizarnos, no habrá más despidos. Esto no depende solo de nosotros, sino de lo que pasa en la calle. Hoy la prioridad es mantener los puestos de trabajo que tenemos”, expresó.

Uno de los servicios que más preocupa a las clínicas privadas es el de neonatología, afectado por la baja natalidad y la disminución de la demanda. Bordes confirmó que se está trabajando en un proceso de fusión con otro sanatorio para sostener la atención y preservar empleos.

Ante esto señaló que: “Por suerte y gracias a Dios no se perdió ningún servicio. Estamos trabajando en fusionar el servicio de neonatología para que funcione en una sola maternidad. Queremos mantener la fuente laboral de los colegas y del personal de ambos sanatorios”.

El titular del Colegio Médico explicó que, a diferencia de años anteriores, ya no hay áreas que generen superávit para financiar otras, lo que obliga a tomar decisiones difíciles: “Ningún servicio médico te da un superávit como para poder financiar otro. Antes, quirófanos y cirugías podían sostener otros sectores. Hoy, todo está ajustado”.

El dirigente concluyó “Ojalá que pronto me llamen para decir que podemos incorporar gente. Sería un lujo poder hacerlo. Por ahora, la meta es resistir y sostener la atención a los pacientes”.