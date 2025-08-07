Bosque en tu escuela, la iniciativa que llega a alejados para concientizar y forestar

La Secretaría de Ambiente de San Juan continúa desarrollando el programa El Bosque en la Escuela, una iniciativa educativa destinada a concientizar a estudiantes de nivel primario y secundario sobre la importancia del bosque nativo y su preservación.

“El objetivo principal es que los chicos conozcan el valor del bosque nativo y aprendan a cuidarlo desde una edad temprana”, explicó Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos, en diálogo con Canal 13 San Juan.

El programa se implementa en distintos departamentos de la provincia, especialmente en aquellos donde se encuentran las mayores masas forestales, como Valle Fértil, 25 de Mayo, Jáchal, Sarmiento e Iglesia. Entre las especies que se destacan están el algarrobo, el chañar, el quebracho y la retama.

“Trabajamos desde el conocimiento hasta la experiencia directa. Las actividades combinan charlas educativas con juegos lúdicos, canciones y, finalmente, la forestación en las escuelas con especies nativas”, detalló Mercado.

Cada visita escolar culmina con la creación de un espacio interpretativo: un área forestada con cartelería que identifica a las especies por su nombre vulgar y científico. “La idea es que ese lugar se transforme en un aula al aire libre, donde los chicos puedan seguir aprendiendo sobre el ecosistema local”, afirmó el funcionario.

Además, se organizan pequeños actos con la participación de docentes, estudiantes y personal de la Secretaría de Ambiente. “Buscamos que el bosque no sea algo lejano, sino algo con lo que los chicos se conecten afectivamente. Que lo conozcan, lo respeten y lo cuiden”, señaló Mercado.

Una de las estrategias más efectivas del programa es el uso de herramientas lúdicas para captar la atención de los alumnos. Según explicó el director, una de las dinámicas más exitosas es el “semáforo del bosque”, una metáfora visual que utiliza los colores rojo, amarillo y verde para representar distintos niveles de conservación ambiental. “Con esos colores trabajamos los conceptos de protección, alerta y peligro. Es una forma didáctica de introducir nociones complejas de ecología y conservación”, explicó.

Desde su implementación, El Bosque en la Escuela ha llegado a más de 35 instituciones educativas en toda la provincia. La iniciativa sigue creciendo y expandiéndose, incluso hacia zonas rurales.

“La semana que viene vamos a estar en una escuelita en Malimán, en Iglesia, posiblemente una de las más al norte de la provincia. Allí vamos a integrar también nuestro programa de apicultura, trabajando junto a la comunidad”, adelantó Mercado. “Los chicos cantan, juegan y aprenden. Nos piden que volvamos. Esa conexión genuina con el bosque es lo que buscamos fomentar”, concluyó.