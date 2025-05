Todos hemos pasado esa sensación de frío que recorre nuestro cuerpo cada vez que nos palpamos los bolsillos y no encontramos el celular. Alan Arancibia, un joven rawsino, vivió esa situación en la mañana de este 22 de mayo cuando se bajó del colectivo y se dio cuenta de que se le había perdido el celular. Finalmente, tras varios intentos, pudo dar con el móvil gracias al chofer del colectivo 203 de la empresa Mayo que atendió el llamado y coordinó con el joven la devolución.

En la mañana de este jueves, Alan salió de su casa para hacer trámites en el centro. El joven emprendió el viaje desde la Vila Santo Domingo, Rawson. Una vez que realizó todo, fue a la parada ubicada sobre calle Santa Fe y Mendoza, enfrente de la escuela Antonio Torres, para esperar el 203, colectivo que lo llevaría de vuelta a su casa. En ese viaje ocurrió lo peor, cuando se bajó, Arancibia se dio cuenta de que había perdido su celular.

“Cuando me bajé del colectivo, no sé si se me cayó en el asiento o cuando estaba bajando, le quise llamar a mi mamá y me quedé helado porque me toqué los bolsillos y no lo tenía”, le dijo Alan a Diario 13.

Ahí comenzó la odisea para el operativo de rescate; según dijo Alan, apuró a su familia y lo primero que se le vino a la mente fue intentar perseguir el colectivo para alcanzarlo en alguna parada y poder ingresar a buscar su celular. Fue que vio a un vecino que estaba lavando el auto y le pidió el favor, su vecino accedió, pero no tuvieron éxito y nunca alcanzaron el móvil de la empresa Mayo.

“Mientras íbamos en el auto de mi vecino, yo iba llamando desde otro celular al mío. Ahí fue cuando me atendió el chofer y le expliqué lo sucedido”, comentó Alan.

En ese momento, al joven le volvió el alma al cuerpo. A pesar de que el celular no tenía un gran valor económico, sí contenía mucha información personal y familiar.

“El chofer me dijo que lo esperara a las 12.15 en la parada dónde me bajé y que él me iba a dar mi celular. Que me quedara tranquilo”, acotó el joven.

Por último, Alan dijo que lo mínimo que podía hacer fue comprarle un presente al chofer y fue a un kiosco de la zona para buscar una coca y un alfajor que iba a ser el regalo por la gentileza del trabajador.

“No me lo quiso recibir, pero le insistí y también le sacamos una foto. Lo que sí nos olvidamos de preguntarle el nombre. Por eso decidimos subirlo a las redes sociales para que la gente sepa lo buena persona que es este chofer”, explicó Alan.

"Hoy le quiero agradecer al chofer de la línea 203, Empresa Mayo. Esta mañana me subí al colectivo y se me cayó mi teléfono. Este señor chofer, muy amable, me lo devolvió. Estoy eternamente agradecido por su amabilidad. Espero que haya muchos más choferes así, con ese gran corazón y gran amabilidad. ¡Muchas gracias, señor chofer! Dios lo bendiga."

El mensaje, acompañado de emojis de manos levantadas y corazones, fue compartido en redes sociales y rápidamente recibió comentarios de apoyo y felicitaciones para el chofer, cuyo nombre no fue revelado.

Este episodio en la línea 203 de Empresa Mayo no solo devolvió un teléfono, sino también un poco de fe en la buena voluntad. Un recordatorio de que un gesto amable puede marcar el día, o incluso la vida, de otra persona.