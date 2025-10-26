En la Escuela España de Pocito, los electores coincidieron en valorar de manera positiva la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) durante las elecciones legislativas 2025, destacando su rapidez, comodidad y menor impacto ambiental en comparación con el sistema tradicional.

Uno de los vecinos entrevistados expresó su satisfacción con el nuevo formato: “Este sistema me parece muy acertado porque no tenemos tanta suciedad en las calles, como suele pasar en cada elección. Me pareció muy positivo poder votar en una sola boleta donde están todos los partidos. Me gustó un montonazo, todo fue muy rápido y ágil”.

Otra de las votantes, una vecina que decidió emitir su voto durante la mañana, también elogió la organización y claridad del proceso: “Es más cómodo, más prolijo. Está mejor porque uno tiene más idea de lo que va a hacer. Antes era un poco mareante buscar entre tantas boletas, en cambio ahora vas directo. Voté temprano porque a la tarde tengo actividades con la familia”.

Por su parte, un joven coincidió en que la experiencia fue más práctica que en comicios anteriores: “Me resultó muy bien, muy cómodo y rápido. El otro sistema demoraba mucho. Este es más práctico, más prolijo y creo que va a andar bien para todos. Es muy efectivo y no hay manera de confundirse: cada uno ya viene con su decisión y solo tiene que marcar la cruz o el tilde”.