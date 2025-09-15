El Hospital Marcial Quiroga difundió un comunicado urgente solicitando colaboración de la comunidad para localizar a los familiares del señor Fernando Nicolás Soria, de 29 años. El joven ingresó recientemente al nosocomio sin compañía y sin vínculos conocidos, lo que encendió la preocupación de las autoridades sanitarias.

Según se informó, Soria se encuentra en situación de calle y fue recibido en estado delicado. Actualmente permanece internado en el Servicio de Clínica Médica Hombres, donde recibe atención constante del equipo médico. Su cuadro de salud requiere un acompañamiento cercano y contención, motivo por el cual se busca con urgencia a sus allegados.

Desde la institución remarcaron que contar con la presencia de familiares resulta fundamental tanto para la toma de decisiones médicas como para brindar el apoyo emocional que el paciente necesita en este momento crítico.

Por tal motivo, se solicita a cualquier persona que disponga de información que se acerque al Servicio de Trabajo Social del hospital en horario de mañana, o bien se comunique al 4324700 interno 4795, para colaborar en la pronta localización de sus familiares.