El hospital Rawson difundió un comunicado en el que pide de manera urgente la colaboración de la comunidad para localizar a los familiares de un paciente. Se trata de un joven de 29 años de edad llamado Fernando Dumas Ramos, quien actualmente se encuentra internado.

Según informaron desde el nosocomio, es fundamental que algún familiar o persona cercana se acerque para brindar información y acompañamiento en este momento. El joven permanece bajo cuidados médicos en el servicio de Clínica Médica de la institución y se requiere la presencia de allegados para distintos trámites y gestiones.

Quienes puedan aportar datos o tengan vínculo con Dumas Ramos deben dirigirse al Servicio Social del Hospital Rawson, en horario de 08:00 a 13:00 horas, o comunicarse telefónicamente al número 4294700, interno 4504.

En caso de no poder hacerlo en ese rango horario, se solicita concurrir directamente al Servicio de Clínica Médica, donde el paciente permanece internado en la habitación 144.