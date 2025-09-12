El Hospital Dr. Guillermo Rawson difundió un pedido especial a la comunidad sanjuanina para dar con los familiares de Raúl Omar Galliano. Se trata de un hombre de 68 años de contextura robusta y cabello canoso que actualmente se encuentra internado en el área de Clínica Médica del nosocomio capitalino.

Según informaron desde la institución de salud, es fundamental que algún allegado o familiar directo pueda acercarse para tomar contacto con el equipo médico y el servicio social. El objetivo es brindarles la información necesaria sobre la situación del paciente y acompañar el proceso de atención.

Para facilitar el contacto, el hospital indicó que los familiares pueden dirigirse de manera presencial al Servicio Social del Rawson, en el horario de 8 a 13 horas, o bien comunicarse telefónicamente al 4294700 interno 4504.

En caso de que no puedan asistir en esa franja horaria, también es posible acercarse directamente al área de Clínica Médica, donde Galliano permanece internado, en la habitación 127.

Las autoridades remarcaron que este tipo de llamados son habituales cuando los pacientes ingresan al hospital sin acompañantes o cuando no logran aportar datos de contacto de sus familiares.

Por ello, apelaron a la solidaridad de la comunidad para que, quienes conozcan a Galliano o puedan aportar información sobre sus allegados, se comuniquen de inmediato con el nosocomio y ayuden a localizar a sus seres queridos.