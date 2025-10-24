Preocupación y desconcierto atraviesan a la familia de Raúl Ceferino Araya, un vecino de Albardón de 51 años que desapareció este jueves por la mañana mientras realizaba trámites en la Ciudad de San Juan.

Según informaron sus familiares, Raúl salió de su casa alrededor de las 10:00, con la intención de ir a pagar algunas facturas a Naturgy y luego realizar compras en un supermercado. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

Es la primera vez que pasa algo así, indicaron desde su familia. La denuncia fue presentada el mismo jueves por la noche y desde entonces se han movilizado en distintos lugares buscando pistas sobre su ubicación.

Entre las hipótesis que manejan sus allegados están la posibilidad de un accidente, que haya salido de la provincia o que se encuentre en la casa de algún conocido. Sin embargo, la falta de contacto y la conducta habitual de Raúl generan una fuerte preocupación.

La familia también se comunicó con algunos choferes de la línea 420 de la RedTulum, colectivo que suele utilizar para trasladarse al centro, pero no obtuvieron información relevante.

La última vez que lo vieron, Raúl vestía completamente de negro y llevaba lentes de sol oscuros. Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede ser comunicada al teléfono 264 556-3827 (Antonio) o a la comisaría más cercana.